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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يُخطر منتخب مصر بعقوبة أحمد فتوح رسمياً

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إخطار منتخب مصر الأول بشكل رسمي بعقوبة اللاعب أحمد فتوح بعد قرار المجلس خلال إجتماعه مساء اليوم.

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الزمالك يوقع عقوبة جديدة على أحمد فتوح

وقرر مجلس الزمالك خصم 25% من قيمة مستحقات أحمد فتوح خلال إجتماعه وبعد الإطلاع على التحقيقات التي خضع لها اللاعب قبل أيام داخل النادي.

وكان الزمالك قد قرر قبل أيام إيقاف اللاعب لحين خضوعه للتحقيق وعرضه للبيع.

وكان فتوح قد غادر بشكل مفاجئ معسكر الفريق قبل مباراة زد رفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وأصر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم التكهنات التي اشارت إلى وجود نية لإستبعادهما بعد أزمتهما مع نادي الزمالك.

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