Biofertech تكشف كيف تعيد تدوير النفايات وتحويلها لأسمدة في IATF2023 

عرض محمد وحيد رستم، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Biofertech، خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023 في نسخته الثالثة، مشروعه كجزء من برنامج الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة.

بصفته مهندس تعدين، يسعى محمد إلى جعل شركة Biofertech لاعبًا رئيسيًا في صناعة إنتاج الأسمدة المستدامة.

تقوم Biofertech بإعادة تدوير أنواع مختلفة من النفايات بشكل مبتكر لتحويلها إلى أسمدة مخصصة وتقدم خدمات متقدمة لمراقبة المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية.

تم دمج هذا النهج في تطبيق رقمي ليسهل على المزارعين الوصول إليه. بالنسبة له، يعد IATF منصة حيوية للتواصل واستكشاف أسواق جديدة وتبادل المعرفة داخل السوق الأفريقية.