"الطفولة والأمومة" يعرضون توصياتهم حول التغيرات المناخية على البرلمان

بالشراكة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والبيئة ومنظمة يونيسف، التقى اليوم مجموعة من أطفال المدارس الحكوميه والمجتمعية و مدارس stem من طلبة وطالبات المدارس بمحافظات أسيوط، الاسكندرية، الإسماعيلية ، شمال سيناء، سوهاج، مرسى مطروح بأعضاء البرلمان المصري بمقره في القاهرة وذلك لعرض توصياتهم الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل، وجاء ذلك نتاجا لسلسلة من ورش العمل ضمن حملة " بيئتنا مسئوليتنا" التي نفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة ومنظمة يونيسف وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس القبائل و العائلات المصرية ، ومبادرة دوَى.

وحضر الأطفال جلسة على الهواء مباشرة ناقش فيها أعضاء البرلمان عدة قوانين وقضايا أبرزها قانون لمكافحة التنمر، والمبدع الصغير، وفي نهاية اللقاء عرض الأطفال توصياتهم على السيد المستشار أحمد عزت المناع الأمين العام لمجلس النواب المصري. وأعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة من تبادل الخبرات.

صرحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية والقياده السياسية وممثلو البرلمان بغرفتيه سباقة في تفعيل حقوق الطفل، وأنها من أولى الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ الحاكمة لها ، موضحة أن القيادة السياسية أنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة لحفظ هذه الحقوق ولرعاية وحماية كل الأطفال في مصر دون تمييز .

وأعربت الأمين العام للمجلس، عن سعادتها بالأفكار البناءة والجديدة التى عرضها الأطفال ، وكذلك التوصيات والمشروعات التى قدموها ، وتناولت معالجة قضية تغير المناخ في العديد من الاتجاهات ، كما أشادت بتنوع المدارس المشاركة وتمثيل أنواع مختلفة من التعليم في مصر ، كما أوصت الأطفال بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن للانترنت ، وكذلك معرفة المعلومات الشخصية والعائلية المسموح مشاركتها والغير مسموح مشاركتها من خلال منصات التواصل الاجتماعى لحمايتهم من الخطر والاستغلال و ذلك يمثل احدي محاور مبادره دوي .

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بدعم وتفعيل حقوق الأطفال ومنها الحق في المشاركة ، لذلك يسعى لدعم ومساندة الأطفال للمشاركة والتعبير عن آرائهم وأن يصبحوا جزءاً من اتخاذ القرار ووضع السياسات والقوانين الخاصة بهم ، لاسيما المتعلقة بالتغير المناخي وتعميمها على كل المجالات المرتبطة بحقوق الطفل ، مؤكدة على توصية الأطفال بمشاركة الأطفال المصريين في العام القادم بمؤتمر cop28 ، كمتحدثين في الفعاليات المختلفة لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم وبرامجهم التى قاموا بوضعها لحل مشكلة تغير المناخ .

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