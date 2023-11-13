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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يوقع عقوبة جديدة على أحمد فتوح

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن عقوبته النهائية ضد أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الأزمة التي نشبت قبل إنطلاق مباراة الفريق امام زد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وقرر الزمالك توقيع عقوبة مالية ضد اللاعب بخصم 25% من مستحقات اللاعب لدى النادي بعد الإطلاع على نتائج التحقيقات التي خضع لها اللاعب قبل أيام.

ويأتي ذلك بعدما قرر المجلس في إجتماعه السابق اياقف اللاعب لحين خضوعه للتحقيق وعرضه للبيع.

وكان فتوح قد غادر بشكل مفاجئ معسكر الفريق قبل مباراة زد رفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

 

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