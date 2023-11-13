الجامعة العربية: ستتم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه في غزة (فيديو)

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الصهيوني.

وأضاف “رشدي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين أن "الجامعة العربية أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، مؤكدا "سيتم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه في قطاع غزة، لأن الاحتلال يخالف القانون الدولي والإنساني".

الضمير الإنساني يأبى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

وأشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الضمير الإنساني يأبى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، موضحا: "الاحتلال يستهدف المدنيين في قطاع غزة".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يقتل المدنيين بحجة استهداف عناصر المقاومة"، مختتما "الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بمعايير قوانين الحرب، ويستهدف المستشفيات والمساجد والمدراس بحجة تحقيق أهداف عسكرية".