ساحة الزفاف تحولت لمراسم عزاء.. عريس توفي خلال استقباله المدعوين

كانت الفرحة تملأ قلوب أفراد أسرة الغنام، بمركزسيدي سالم في كفر الشيخ، لاستقبال زفاف نجلهم الصيدلي، وتهيأ الجميع لحضورذلك الحفل لكن كان للقدر دورًا فى عدم اكتمال تلك الفرحة، وتحولت الضحكات والغناء إلى صرخات وبكاء.

سرعان ما تحولت تلك المراسم إلى مأتم وجنازة يعلو فيه صوت الصراخ، بعد إصابة العريس الشاب بأزمة قلبية بشكل مفاجئ خلال استقباله المدعوين أثناء مأدبة الغذاء ابتهاجًا بحفل العُرس مما أدى إلى وفاته فور وصوله المستشفى.

وتحولت الساحة المجاورة لمنزل الصيدلي الراحل والتي كانت مخصصة لإقامة حفل الزفاف فيها إلى سرادق عزاء، فيما تقدم والده وأقاربه السرادق لتلقي العزاء فيه وسط إقبال كثيف من أهالي قرية الغنام مسقط رأس العريس، والقرى المجاورة لها.

وأكد محمود علوان، أحد أقارب العريس المتوفي الصيدلي محمود محمد الغنام أن العريس الراحل كان يستقبل المدعوين لحفل زفافه خلال إقامة مأدبة الغذاء ابتهاجًا بالعرس المقرر في نفس اليوم، وخلال تحدثه في الهاتف فوجئوا بسقوطه مغشيًا عليه.

وقال إنه جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة التي يعمل به بمدينة سيدي سالم لتوقيع الكشف الطبي عليه لكنه صعدت روحه إلى بارئها عقب وصوله المستشفى ليجرى تشييع جنازته وسط أعداد ماهولة من المشيعين من أيناء مركز سيدي سالم.

وأضاف أن الصيدلي الراحل كان يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب القلب وعقب وفاته انتشر نبأ الوفاة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليتحول موقع التواصل إلى دفتر عزاء فيه.