رسمياً.. العين الإماراتي يعلن كريسبو مديراً فنياً للفريق

أعلن نادي العين الإماراتي رسمياً تعيين الأرجنتيني هيرنان كريسبو في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتي التعاقد مع كريسبو ليحل بدلاً من المدير الفني الهولندي الفريد شرودر بعد فسه تعاقده بالإتفاق بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

ويصل كريسبو حسبما إلى الإمارات مساء اليوم حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” .

ويمتلك كريسبو مسيرة حافلة كلاعب ومدرب، حيث سبق له كمدير فني تحقيق العديد من الألقاب في مقدمتها لقب كوبا سود امريكانا ولقب الدوري البرازيلي مع ساوباولو إضافة للثلاثية مع فريق الدحيل القطري.