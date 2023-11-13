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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسمياً.. العين الإماراتي يعلن كريسبو مديراً فنياً للفريق

هيرنان كريسبو
هيرنان كريسبو

أعلن نادي العين الإماراتي رسمياً تعيين الأرجنتيني هيرنان كريسبو في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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ويتي التعاقد مع كريسبو ليحل بدلاً من المدير الفني الهولندي الفريد شرودر بعد فسه تعاقده بالإتفاق بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

ويصل كريسبو حسبما إلى الإمارات مساء اليوم حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” .

ويمتلك كريسبو مسيرة حافلة كلاعب ومدرب، حيث سبق له كمدير فني تحقيق العديد من الألقاب في مقدمتها لقب كوبا سود امريكانا ولقب الدوري البرازيلي مع ساوباولو إضافة للثلاثية مع فريق الدحيل القطري.

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