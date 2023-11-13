نقيب أطباء مصر: مستعدون لعلاج جميع أنواع الإصابات لأهالي غزة

طالب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، بالتحرك سريعا لعلاج أهالي غزة والمصابين وايقاف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على المواطنين في قطاع غزة .

وأشار نقيب أطباء مصر، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إلى الاستعدا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن أطباء مصر مستعدون لعلاج أهالي قطاع غزة والمصابين بكل انواعهم ، متابعا أن العالم يغمض عينه ولا يريد الضغط على إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

أكد "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن مُحاولات عديدة تُبذل لإجلاء المرضى وذويهم وأفراد الطاقم الطبي من مستشفى القدس وسط القصف الإسرائيلي المُستمر المُكثف، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

الهلال الأحمر الفلسطيني يُصدر بيانًا عاجلاً بشأن قصف مستشفى القدس

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر في منشور عبر منصة "X": "دبابات وجنود القوات الإسرائيلية تتمركز بالقرب من مستشفى القدس من كافة الاتجاهات.. القصف مستمر.. تجري الاستعدادات في المستشفى لإجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية".

إلى ذلك لفت الهلال الأحمر في تغريدة سابقة إلى أن القصف متواصل في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة و سماع أصوات قصف وانفجارات عنيفة في المنطقة، منوها بأن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة (الشفاء) يتعرض للقصف، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.