قال الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، إن الكثير من البالغين يصابون بالفشل الكلوي، رغم أنهم لا يدركون ذلك.

وأضاف إن مشاكل الكلى هي مشكلة طبية شائعة جدًا. ومع ذلك، كثير من الناس لا يعرفون أن الكلى لديهم ليست في النظام، لأنه لا توجد أعراض علم الأمراض، ولا ينبغي التركيز على الأعراض - فالكلى لا تؤذي على الإطلاق، باستثناء تحص بولي أو خراج.

وقال الأخصائي إن كل شخص رابع لديه انخفاض في معدل الترشيح الكبيبي، وكل عاشر يعاني بالفعل من مشاكل واضحة.

وأشار ألكسندر مياسنيكوف إلى أن اضطرابات الكلى تزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بأمراض القلب وتؤثر سلبا أيضا على جهاز المناعة، موضحًا أنه كثيرا ما يسبب مثل هذه الاضطرابات في الحياة اليومية.

على وجه الخصوص، تعاني الكلى بشكل كبير بسبب الظروف الناجمة عن عدم استقرار ضغط الدم فهي لا تتحمل الارتفاع والانخفاض في ضغط الدم لذلك، إذا انخفض الضغط فجأة، فقد يحدث نقص التروية في الكلى، وبعد ذلك قد لا يتم استعادة عمل العضو المقترن إلى مستوياته الطبيعية السابقة.

أما بالنسبة لارتفاع ضغط الدم، فقد حذر الطبيب مياسنيكوف من أن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج وارتفاع نسبة السكر في الدم يدمر كليتي الشخص.

وإن المرضى الأكثر شيوعًا الذين يخضعون لغسيل الكلى هم أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري غير المعالجين.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر عمل الكلى بشكل سلبي بسبب عدم كفاية استهلاك المياه، ووجود حصوات في الحالب أو ورم غدي في البروستاتا، والخمول والجلوس المستمر في مكان واحد، والوزن الزائد، ووصف مياسنيكوف عادة تناول الأدوية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وخاصة المضادات الحيوية ومسكنات الألم، بأنها ضارة جدًا بالكلى.