5 أطعمة يجب على النساء تناولها لتقليل انقطاع الطمث

تنخفض مستويات الطاقة وكذلك حالتك المزاجية، وانقطاع الطمث يقلب جسمك وعقلك رأسًا على عقب، من الجيد أنه يمكنك تناول أطعمة معينة ضدها.

تعاني العديد من النساء من زيادة هرمون الاستروجين في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وهو ما يسمى بهيمنة الاستروجين، وفي بعض الحالات، يتجلى ذلك في زيادة الوزن أو ظهور حب الشباب أو تقلب المزاج.

وأثناء انقطاع الطمث، يتوقف المبيضان عن العمل تدريجياً وينخفض إنتاج هرمون الاستروجين. هذا لا يعني أن عدد المشاكل المزعجة سوف ينخفض. تقول طبيبة أمراض النساء إليزافيتا كوماروفا لـ MedicForum: "تحدث الهبات الساخنة، مرحبًا بسلس البول".

في منتصف انقطاع الطمث ما هو النظام الغذائي المفيد للجسم الآن؟

لا يمكنك إيقاف انقطاع الطمث، ولكن يمكن تخفيف الأعراض على سبيل المثال، تحتوي المادة الكيميائية النباتية على أوجه تشابه هيكلية مع هرمون الاستروجين، لذلك يمكنها تقليد الهرمون والمساعدة في تعويض نقص هرمون الاستروجين.

تحتوي الخضروات التالية على الاستروجين النباتي وخصائص مفيدة أخرى:

البروكلي

البروكلي لديه الكثير ليقدمه. فبالإضافة إلى الفيتامينات C وE وK، تحتوي الخضار أيضًا على فيتامينات B المعقدة والمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

بفضل المواد النباتية البسيطة التي يحتوي عليها، فهو له تأثير مضاد للأكسدة ويحمي الجسم من الجذور الحرة بالمناسبة يجب أن يُطهى على البخار، وليس مسلوقًا.

الثوم

الثوم يترك رائحة كريهة، ولكننا نغض الطرف عنها، من خلال توسيع الأوعية الدموية، فإنه يعزز الدورة الدموية. كما أنه يكسر مادة التخثر الفيبرين مع مركب الكبريت أجوين وبالتالي يعمل كمخفف للدم."

البنجر

كما يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والزنك.

البيتانين الذي يحتوي عليه (وهو المسؤول أيضًا عن اللون الأحمر) هو مضاد للأكسدة ويتخلص من الجذور الحرة. ويعتقد أيضًا أن البنجر له تأثير إيجابي على ضغط الدم ويساعد على الهضم.

الجزر

البيتا كاروتين الموجود في الجزر هو مقدمة لفيتامين أ ونقصه يمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر بمساعدة البيتا كاروتين، يمكنك تعويض النقص إلى حد ما والقضاء على ضعف الرؤية.

لكن الجزر يمكن أن يفعل ما هو أكثر من ذلك: فهو يقوي جهاز المناعة ويخفف من آلام الجهاز الهضمي بفضل الألياف غير القابلة للذوبان (التي تربط كمية أقل من الماء وبالتالي تحفز نقله في الأمعاء بشكل أفضل).

السبانخ

حتى لو كان في الواقع لا يعمل بسلاسة مع نمو العضلة ذات الرأسين، بالإضافة إلى الحديد، تحتوي السبانخ على الكالسيوم وحمض الفوليك، بالإضافة إلى بروفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك1.