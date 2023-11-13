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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فقى: يحث جميع الليبيريين على تبني السلام والقيم الديمقراطية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

يراقب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، سعادة موسى فقي محمد عن كثب التطورات السياسية في ليبيريا بعد إجراء الانتخابات العامة في 10 أكتوبر 2023 وقبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا ، 14 نوفمبر 2023.

ويشيد الرئيس إشادة كبيرة بشعب ليبريا وحكومتها لإجرائهما إجراء انتخابات منظمة وسلمية في الجولة الأولى، أسفرت عن نتيجة مقبولة عموما، مما يدل على القدرة المتأصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على تعزيز الديمقراطية.

ونحو الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يحث الرئيس شعب ليبريا، مرة أخرى، على إظهار أعلى مستوى من المرونة والالتزام المدني من خلال إقبال الناخبين والتصويت بسلام، فضلا عن الثقة في عوائد الحكم الديمقراطي الفعال من خلال هذه الجولة الثانية من الانتخابات.

ويدعو الرئيس جميع أصحاب المصلحة الليبريين، ولا سيما الأحزاب السياسية والزعماء السياسيين، فضلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى استخدام انتخابات الإعادة كفرصة لتعزيز ثقة الجمهور في الممارسة الديمقراطية خلال الفترة المتبقية الحاسمة من العملية الانتخابية.

كما يشجع الرئيس أصحاب المصلحة على وضع ليبريا في المقام الأول في مشاركتهم في الانتخابات من خلال الامتثال للإطار القانوني وتعزيز المشاركة السلمية أثناء يوم الاقتراع وبعده.

ويؤكد الرئيس من جديد التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعم جمهورية ليبريا في جهودها الرامية إلى توطيد الديمقراطية والسلام والتنمية؛ ويتمنى للبلد عملية انتخابية ناجحة، تعكس إرادة الشعب المعبر عنها بحرية.

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