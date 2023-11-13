تفاصيل أسعار الحج السياحي 2023.. شركات السياحة توضح

يبحث الكثيرون عن أسعار الحج السياحي 2023 لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال الدخول علي البوابة الالكترونية للحج والعمرة بهدف الاستعلام عن تفاصيل وأسعار برامج الحج السياحي 2023.

تفاصيل أسعار الحج السياحي للعام الجاري 2023.

أسعار الحج خمس نجوم

بحسب توقعات الشركات السياحية التي تعمل ببرامج السياحة الدينية تبدأ أسعار الحج السياحي خمس نجوم تبدأ من ١٩٠ ألف جنيه إلى ٣٠٠ ألف جنيه دون تذاكر الطيران حسب فيما بلغت أسعار الحج السياحي صف ثاني 275 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي 4 نجوم

ويتضمن سعر برنامج الحج السياحي 4 نجوم من 125 ألف جنيه 137 ألف جنيه حسب قرب الاقامة مكان الاقامة ولا تشتمل الأسعار تذاكر الطيران.

بينما سجلت أسعار حج القرعة 2023 قيمة 175500 جنيه، وهي عبارة عن 148500 جنيه لتكلفة الحج، و27000 جنيه دون تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحى البري

تتراوح أسعار الحج السياحي للبرنامج الاقتصادي للموسم الكامل في فنادق مكة والمدينة بلغت البري 130 ألف جنيه من دون تذكرة الطيران.

وكانت الشركات السياحية قد أعلنت إنك يمكن لراغبي الحج الدخول علي من الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية لمعرفة كافة التفاصيل من خلال ويمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي https://hij.moi.gov.eg