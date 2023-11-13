إل جي توزع 10 شاشات تليفزيون على مدارس أسيوط 

وزعت إل جي ١٠ شاشات الترا HD ٧٥ بوصة علي عدة مدارس مختلفة في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

و بعد اتمام المرحلة الاولى من ملف التعليم بتوزيع ١٠ شاشات على المدارس المُستحقة بمحافظة المنيا، شهد يوم الاربعاء الماضى و الموافق 8 نوفمبر المرحلة الثانية من المبادرة، فقامت إل جي بتوزيع ١٠ شاشات أخرى على المدارس المستحقة بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، منها مدرسة آل عفلق بقرية ابو تيج، مدرسة المسعودي بقرية بني سميع، مدرسة نزلة باقور و مدرستي الهلالي ١،٢ بقرية دوينة و غيرها، بحضور مدحت فايز، رئيس قطاع المبيعات بوجه قبلى بشركة إل جي مصر.

أكد مدحت فايز، رئيس قطاع المبيعات بوجه قبلى بشركة إل جي مصر: "دائما ما تميزت إل جي بمبادرات المسئولية المجتمعية المتنوعة، فقد نجحت المبادرة "أبطال إل جي" فى الوصول للعديد من المستحقين فى مجالات مختلفة على مدارالسنوات الماضية".

أضاف فايز ان شركة إل جي تسعى لتغطية كافة ملفات المسئولية المجتمعية و تقديم الدعم المستمر للمؤسسات، كما أوضح أن ملف التعليم يأتي في مُقدمة الاولويات بالنسبة للشركة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم فى مصر ورفع مستوى الخدمات التعليمية المُقدمة من المؤسسات التعليمية، خصوصا بالمحافظات النائية و مدن الصعيد.