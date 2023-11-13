الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة : القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يلتقي البابا تواضروس في المقر البابوي

ــ أحمل تقديرًا خاصًا لـ"البابا".. والمواطنة شعار الوفد

ــ البابا تواضروس: السباق الرئاسي فرصة لتنمية الشعور الوطني 

ــ رئيس الوفد على قناة المحور: أتحمل الدعاية الانتخابية منفردًا بمساعدة بعض أعضاء الوفد

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: البابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية الوطنية 

ــ إسرائيل تقصف غزة جوًا وبحرًا وبرًا

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