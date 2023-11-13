اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة : القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يلتقي البابا تواضروس في المقر البابوي

ــ أحمل تقديرًا خاصًا لـ"البابا".. والمواطنة شعار الوفد

ــ البابا تواضروس: السباق الرئاسي فرصة لتنمية الشعور الوطني

ــ رئيس الوفد على قناة المحور: أتحمل الدعاية الانتخابية منفردًا بمساعدة بعض أعضاء الوفد

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: البابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية الوطنية

ــ إسرائيل تقصف غزة جوًا وبحرًا وبرًا