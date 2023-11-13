اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة : القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عبدالسند يمامة يلتقي البابا تواضروس في المقر البابوي
ــ أحمل تقديرًا خاصًا لـ"البابا".. والمواطنة شعار الوفد
ــ البابا تواضروس: السباق الرئاسي فرصة لتنمية الشعور الوطني
ــ رئيس الوفد على قناة المحور: أتحمل الدعاية الانتخابية منفردًا بمساعدة بعض أعضاء الوفد
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: البابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية الوطنية
ــ إسرائيل تقصف غزة جوًا وبحرًا وبرًا