د. محمد زين: الإعلام الغربي قلبه حجر

عن طرق توثيق انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، أكد د. محمد زين، استاذ الصحافة والراي العام عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف السابق، وعميد المعهد العالي للإعلام بالمنيا، أن إعلام القاهرة مؤخرًا تقوم بدور كبير جدًا من خلال الدراسات البحثية والبحوث التي تتطرق للصراع العربي الإسرائيلي والتغطيات الإعلامية للصراع وأحداث وتقييم مستمر لهذه التغطية الإعلامية من خلال أدوات بحثية كـ"تحليل مضمون واستبيان- وتقييم نخبة إعلامية وسياسية"، مشددة على أنه في إعلام القاهرة هناك توجيه لطلاب في قسم الإذاعة والتلفزيون من خلال إنتاج أفلام داعمًا للمواقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وتوثيق المجازر للاحتلال الإسرائيلي.

انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي

د. محمد زين، استاذ الصحافة والراي العام

وفيما يخص الانحياز الكبير من قبل الإعلام الغربي للجانب الإسرائيلي في حرب غزة، شدد على أن الإعلام الغربي كسر للمهنية ويمارس انحياز تام للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على المدنيين في قطاع غزة، ويمارس شكل من أشكال للدعاية للعدوان الإسرائيلي الغاشم اللاإنساني، معقبًا: "الإعلام الغربي قلبه حجر"، إلا أنه خلال الأيام الأخيرة بدأ بوجود نظر لعرض الرأي الأخر، وذلك بسبب الضغط الشعبي والرأي العام الغربي الذي استشعر بالظلم الذي يقع على المدنيين".

ونوه بأن الإعلام الغربي في نقل الأحداث في غزة غير موضوعي، مشددًا على أن الأمر بخصوص الحصول على المعلومات من الجانب الغربي يحتاج فقط الوعي، موضحًا أننا غير قادرين على منع الغير "الإعلام الغربي" إنه يكذب، ولكن لدى اساتذة الإعلام القدرة على تعليم الأجيال بأننا لابد من مخاطبة الرأي العام الغربي بلغتهم وليس باللغة العربية فقط.

وأشار إلى أنه على طلاب الإعلام في الجامعات المصرية المختلفة ألا يكونوا متلقيين سلبيين للأحداث والأخبار، موضحًا أنه لابد ان يكون هناك خطوات تلي الحصول على الخبر بداية من التحليل والنقد والشك للوصول للحقيقة، ومن ثم تقديم الحقيقة كاملة، منوهًا بأننا محتاجين لإعادة أشكال مختلفة وطرق كثيرة جدًا بعد أن كشف الإعلام الغربي عن وجه القبيح، وكشف عن وجود تقصير شديد من قبل الإعلام العربي والمصري في حق نفسه؛ لانه يكتفي بالعواطف لما يقوم به من إدانة ورفض واستنكار فقط بدون خطوات.

وشدد على أن الإعلامي لابد أن يتحدث بكل لغات العالم ولا يكتفي أن يتحدث باللغة العربية فقط فهو يحدث نفسه، موضحًا أن "عصر أن تكلم نفسك انتهى"، ولابد أن يمتلك الصحفي والإعلامي لغة وتكنولوجيا ومهارات أخرى لكي يكن الصحفي العربي قادر على تقديم الحقيقة ولا ينتظر من يقدم الحقيقة بدلًا منه.