النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة بعنوان " الانتخابات الرئاسية ومشاركة الشباب "

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة اليوم الإثنين بجامعة الفيوم بعنوان "الانتخابات الرئاسية ومشاركة الشباب".

جاء ذلك بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وفي إطار الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك مستقبلك ... انزل وشارك".

يأتي هذا فى إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبحضور الدكتورة نبيلة حسن العميد السابق الكلية، والدكتور محمد خفاجى عميد الكلية، والدكتور مصطفي ثابت الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتور محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم، وحنان حمدى مسئول برامج مركز النيل للإعلام، وحاضر خلالها الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة وبحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والإداريين بالكلية.

وأكد الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد الكلية أن دور الجامعة والكلية هو بناء شخصية الطالب ليس فقط من المادة العلمية بل يوجد انشطة أخرى تجعل الطالب إنسان مسئول ويشارك بصوته في الانتخابات ويمارس حقه الانتخابي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فالمشاركة رسالة للعالم اجمع علي وعي الشعب المصري وقدرته علي اتخاذ القرار.

وأضاف أن مشاركة الشباب يساهم فى نهضة المجتمع، ومن جانبها قالت الدكتورة نبيلة حسن عميد الكلية السابق أن بلدك هي وطنك وبيتك ومستقبلك فيجب أن لا تتنازل عن حقك في المشاركة الانتخابية ومصر كانت وما زالت بلد الأمن والأمان والمشاركة الإيجابية تسهم فى استكمال مسيرة التنمية.

وتناول احمد الشريف مفهوم المشاركة السياسية وأهدافها وأكد على أن المشاركة السياسية هى حق وواجب وطنى يجب أن يقوم به كل مواطن باعتبارها أحد أهم معايير الممارسة الديمقراطية فى اى مجتمع وتناول بالشرح والتوضيح أنواع المشاركة السياسية سواء فى ممارسة الحق فى التصويت فى اى استحقاقات انتخابية أو الترشح سواء فى المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أهمية بناء الوعي الحقيقي وليس الوعي المزيف وأن الوعى الحقيقى يساهم بشكل كبير فى صناعة المستقبل، وأن يكون الاختيار لمن تراه مناسبا ولابد أن يكون الاختيار علي علم وقناعة بدور كل مرشح وماذا يقدم للفترة القادمة لافتا إلى أن تكون المشاركة رسالة للعالم ان الشعب المصري واع ومثقف ومدرك لما تمر به البلاد.

إستمرار فعاليات حملة " صوتك مستقبلك ٠٠٠٠انزل وشارك" بالفيوم…

وفى كلمته أشار محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام إلى أهمية حملة "صوتك مستقبلك ...انزل وشارك " والتى بدأت منذ بداية شهر اكتوبر وتنتهى اخر نوفمبر لرفع وعي المواطن المصري للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، موكدا على أهمية مشاركة الشباب باعتباره عصب المجتمع ويمثل نهضته وقاطرة تقدمه نحو المستقبل ودعا كل طلاب الكلية للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة خاصة فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى الفترة الراهنة والتى تستلزم تكاتف كافة فئات المجتمع للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وفى سياق متصل أكدت حنان حمدي مسئول برامج مركز النيل للإعلام على أهمية العمل على تعزيز مشاركة الشباب فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وضرورة بناء الوعى ومواجهة الشائعات وهو ما يقوم به مركز النيل للإعلام ممثلا لقطاع الإعلام الداخلى من خلال محاوره وبرامجه الإعلامية المختلفة، وأشارت إلى أن حملة صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " تستهدف تعزيز المشاركة الإيجابية وان يتم الاختيار بناء على معرفة ووعى بمن يستطيع أن يعبر بمصر الفترة القادمة ومن لديه برنامج انتخابى واضح.