د. سارة فوزي: الإعلام الغربي الموجهة ينفذ أجندة ملاكها

أكدت د. سارة فوزي، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن تناول الإعلام الغربي لحرب غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة هو كسر للمهنية لكنه شيء طبيعي، إذ أن وسائل الإعلام الغربية تنحاز لمشروعها الاستعماري "إسرائيل"، موضحة أن إسرائيل بالنسبة للغرب والقادة السياسيين هو مشروع امبريالي في الشرق الأوسط لتحقيق أهدافها منذ عام 1948، مشددة على أنه رغم المجازر الذي يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصف المستشفيات والمدنيين إلا أن الإعلام الغربي مازال يبرر ذلك.

الإعلام الغربي وحرب غزة

د. سارة فوزي، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون

وأشارت “فوزي”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، إلى أنها سعيدة من أن الرأي العام الغربي الآن يتحرك لمتابعة الأخبار من "السوشيال ميديا"وبالأخص "إكس" للتطرق إلى حقيقة المجازر في غزة، مؤكدة أن الشعوب الغربية بدأت متابعة الحقيقة من داخل غزة من خلال الأشخاص والمواطنين في غزة، موضحًا أن الاكاديميين والخبراء لهم دور كبير في كشف الحقائق وتوثيق كسر المهنية بالنسبة للإعلام الغربي، مشددة على أن هناك حالات من تقييد الرأي العام الغربي ولكن لابد من نشر المجازر على نطاق واسع، و التي يفعلها جيش الاحتلال في غزة.

وأوضحت أن القنوات والمنصات الموجهة هي لا يعتمد عليها لأنها تنفذ أجنده ملاكها والأجهزة الأمنية التي تقف خلفها، مشيرة إلى أنه ولابد من عمل شركات واسعة مع وسائل إعلام مختلفة ويكون هناك منصات مفتوحة والتعاون مع منصات دولية ملكيتها مستقلة ونشر بها كافة المجازر وتوثيق كل ما يقوم به جيش الاحتلال من العنف المستمر على غزة.