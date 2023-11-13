د. حسن علي: الإعلام الغربي كشف عن وجهة القبيح

أكد د. حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس السابق، واستاذ الإعلام، أنه من اليوم الأول في حرب غزة انكشف الوجه القبيح للإعلام الغربي والذي كان متستر بستار حقوق الإنسان، مشددًا على أن الإعلام الغربي في حرب غزة كان مساند لسياسات عنصرية ومتحيزة بالكامل لإسرائيل، موضحًا أنهم لا يتحدثون عن حقوق الفلسطينيين ولا يتطرق للأسباب التي أدت إلى ما حدث في 7 أكتوبر، إذ أنه الشعب الفلسطيني يعيش في سجن كبير به 2.5 مليون مواطن فلسطيني.

الإعلام الغربي مركز فقط على دعم الاحتلال الإسرائيلي

وأشار عميد كلية الإعلام بجامعة السويس السابق، واستاذ الإعلام خلال تصريحات خاصة لبوابة "الوفد" إلى أن الإعلام الغربي مركز فقط على دعم الاحتلال الإسرائيلي وسياسة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيلي، ويعمل على بث روح الخوف وترديد الشائعات بشكل كبير، موضحًا أن الإعلام العربي الموجهة إلى دول العالم هو إعلام ضعيف ونحتاج الآن إعلام دولي محترم بدلًا من إعلام يتحدث مع نفسه، معقبة: "الإعلام عربي الدولي بيكلم نفسه".

د. حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس السابق

واستنكر ما يقوم به الإعلام الغربي والانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الإعلام العربي المؤثر بلغات مختلفة لم يعد موجود، إذ أننا الآن نحتاج لنشاط سياسي ودبلوماسي للضغط على مصالح الدول التي تؤيد إسرائيل، مؤكدًا أن الإعلام الغربي الموجهة باللغة العربية تم فضخه في حرب غزة، منوهًا بأن الغرب يمارسون الإعلام بموضوعية زائفة بدون أي قيم والتزام بالمواثيق الإعلامية، معقبًا: "مهنية بي بي سي فيك وانفضحت"، موضحًا أن الغرب حولوا أزمة فلسطين من قضية كاملة الأركان إلى عركة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وتجريدها من اساسها الفلسطيني والتاريخي.