ليفاندوفسكي يوضح حقيقة مشاجرته مع لامين يامال

أوضح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة حقيقة مشاجرته مع زميله لامين يامال خلال مباراة الافيس الأخيرة.

وفاز برشلونة على ألافيس بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويس كامبونيس لحساب الجولة الثالثة عشر من الليغا الإسبانية.

والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة ليفاندوفسكي وهو يتشاجر مع لامين يامال في الشوط الثاني عندما حاول الشاب مراوغة منفردة داخل منطقة الجزاء، وسدد مباشرة في اتجاه الحارس.

كما شوهد ليفاندوفسكي وهو يطلب التمريرة، وعندما لم تصل الكرة إلى قدميه، أظهره مقطع فيديو وهو يصرخ في يامال، ثم لا يصافحه أيضًا.

وخلال المؤتمر الصحفي للمنتخب البولندي فسر روبيرت ليفاندوفسكي تلك الواقعة :" بصراحة لا يوجد تعليق عليه، لأنه كان مجرد حادثة، لذا عندما يتعلق الأمر بعلاقتي به، فقد ساعدته عدة مرات وقدمت له النصائح، حتى في هذه اللعبة".

وأضاف "من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب، الوضع برمته هو حادث خارج السياق، وليس له أي معنى " .

سانشو وريتشارليسون على رادار الدوري السعودي

أصبح جادون سانشو وريتشارليسون ثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام على رادار الدوري السعودي خلال انتقالات يناير المقبلة.

وتستعد أندية السعودية لتدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي على غرار انتقالات الصيف الماضية، حيث أشارت صحيفة" ذا صن " البريطانية أن نادي الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد يستهدف ضم جادون سانشو من مانشستر يونايتد.

وتتزايد فرص رحيل سانشو عن مانشستر يونايت في ظل استبعاده من القائمة من جانب المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.

ولم يفقد اتحاد جدة الأمل في ضم محمد صلاح حيث جدد مفاوضاته من جديد مع اللاعب وناديه للحصول على حدماته في الشتاء الجديد.

الدوري السعودي

يتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويليه النصر بفارق 4 نقاط.

ويتصدر رونالدو ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا ويليه ميتروفيتش بفارق 3 أهداف.

