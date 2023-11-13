وزير الرياضة يتفقد نادي النادي للاطمئنان على المنشآت

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الإثنين بعمل العديد من الجولات التفقدية داخل محافظة القاهرة للاطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت.

وبدأت الجولة بزيارة لنادى النادى بشيراتون وحرص وزير الرياضة على تفقد جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون والتقي صبحي النائب محمد السلاب رئيس مجلس امناء نادى النادى فرع شيراتون واستمع منه لشرح كامل عن الانشطة والمستجدات بالنادى وعن انشطة الأكاديميات والتى تلقي رواجًا وقبولًا كبيرًا من جانب أعضاء النادى للاشتراك بها.

ويضم نادي النادي بشيراتون ملاعب كرة القدم وملاعب متعددة الأغراض وملاعب التنس الأرضى،وملاعب للإسكواش والبادل تنس وصالة بولينج و صالات للأنشطة الرياضية وصالة مغطاة و تراك مشي و تراك دراجات بالاضافة إلى المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم وصالة جمباز

حضر الجولة اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس مجلس ادارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي لنا دى النادي بشيراتون، ومحمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، و الدكتور داليا رضا مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الشباب والرياضة.

وحرص وزير الرياضة على تفقد تنفيذ مشروع مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح وزير الرياضة أن المشروع الاستثماري العملاق هو الاول من نوعه فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتابع لهيئة ستاد القاهرة بتكلفة مبدئية مليار و ١٥٠ مليون جنيه.

وأشار صبحي أن المشروع الكبير ينفذ على مساحة ١٢ ألف متر ويحتوي على عدد ٢ بدروم يتسع لسعة الف سيارة وسوف يخدم هذا الجراج مناطق يوسف عباس و منطقة الاستاد كما انها تعد المحطة الرئيسية لقطار المونوريل بالاضافة الى خدمة سيارات الجماهير اثناء إقامة المباريات فى كرة القدم وباقي الألعاب داخل الاستاد.

حضر الجولة المدير التنفيذي لاستاد القاهرة وليد عبد الوهاب والمهندسة الهام ادم الاستشاري العام للمشروع.