الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سواريز ينضم لقائمة أوروجواي لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا

سواريز
سواريز

قرر المدرب مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب الأوروجواي استدعاء لويس سواريز، لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

txt

روبن نيفيز يصدم جماهير الهلال السعودي بهذا القرار

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوروجوياني نظيره الأرجنتيني في السابع عشر من الشهر الجاري، والتي يشهدها ملعب ألبرتو أرماندو.

وكشف اتحاد أوروجواي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن القائمة التي تستعد لمواجهة التانجو، والتي تضم الثلاثي سواريز وخوسيه ماريا خيمنيز، ورودريجو بينتانكو.

ولم يتم استدعاء المهاجم المخضرم منذ كأس العالم قطر 2022، بعدما ودع منتخب بلاده البطولة، بالرغم من الفوز على غانا بهدفين.

قائمة منتخب الأوروجواي                             

ضمت قائمة منتخب أوروجواي كل من: فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وفاكوندو بيليستري وسرخيو روتشيبت ومانويل أوجارتي ونيكولاس دي لا كروز، وداروين نونيز، وماكسيلميليانو أراوخو، بالإضافة إلى وجود المهاجم فيدريكو بينياس، لاعب ليون المكسيكي لأول مرة.

الجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 7 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الأرجنتين الخميس المقبل.

مواد متعلقة

مصر المقاصة يهزم جمهورية شبين بهدف نظيف في دوري المحترفين

أوسيمين يكشف سبب رفضه اللعب في الدوري السعودي

غزل المحلة يتلقي هزيمة قاسية على يد بترول سيوط في دوري المحترفين

كنو يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 13 من الدوري السعودي
الجريدة الورقية