كلية طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي لمرض السكري غدًا

تنظم كلية الطب في جامعة عين شمس غدًا الثلاثاء، فعاليات للتوعية بمرض السكرى؛ احتفالًا باليوم العالمي لمرض السكري.

وتبدأ الحفل بجولة المشي في حديقة العرب المحمدي الساعة الثامنة والنصف صباحًا ثم تستكمل الفعاليات بندوة توعوية في مدرج البنهاوي من الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

وتنظم الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة على الأنور عميد كلية الطب والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .



وتناقش الندوة تسليط الضوء على التغذية الصحية وأهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الاحتفالية، سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم، وضغط الدم، والدهون والوزن.

رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدينة الطبية

تفقد رئيس جامعة عين شمس استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للإطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للإنتهاء وتسليم المشروع.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بالجهد المبذول للإنتهاء من هذا المشروع القومى الضخم والذى يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجهه بسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

واستمع رئيس جامعة عين شمس لما قدمه الدكتور على الانور من شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية ، كذلك المراعاه فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالانشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء إلى 30 في المائة بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع ، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.

واشتملت جولة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين وجارى الإنتهاء من أعمال الوجهات.

بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من 7 أدوار والذي يشمل 8 غرف عمليات و150 سرير داخلي و60 سرير رعاية من ضمنهم 20سرير رعاية سموم، وبالإضافة إلى دور إداري وأكاديمى وقاعات محاضرات وقسم للإشعة مزود بجهازين آشعة مقطعية.