خريجو الأزهر تعقد ورشة لطالبات كلية التربية الرياضية

عقد اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، بالتعاون مع مؤسسة «انجاز مصر» ورشة لطلاب كلية التربية الرياضية للبنات حول "إدارة المشاريع"، يشارك فيها 100 متدربة، وحاضر فيها محمد جميل - المدرب المعتمد من مؤسسة إنجاز مصر حول "مهارات من جوجل .. إستراتيجية التسويق الإلكتروني".

أكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على حرص المنظمة بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" من خلال برنامج "سفراء الأزهر" على تعميم الاستفادة من دورات المنظمة وورشها التفاعلية لكل طلاب جامعة الأزهر بكافة التخصصات المؤهلة للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج؛ إيمانا منها بدورها التوعوي والتثقيفي لزيادة معرفة الطلاب بالمهارات القيادية والإمداد المعرفي التكنولوجي؛ لصقل خبراتهم حتى يكونوا في مصاف الطلاب المميزين الناجحين والمؤهلين بقوة للتنافسية في مجالات العمل المختلفة.

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