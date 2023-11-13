وكيل صحة سوهاج يلتقي مقدمي الخدمة الصحية لمتابعة العمل بقوائم انتظار العمليات الجراحية

بناءا علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان بالقضاء على قوائم انتظار مرضي المحافظة وخاصة مرضي الجراحات الحرجة و التدخلات الطبية والعمليات المختلفة الأخري.

وذلك لرفع المعاناة عن كاهل الكثير من المرضي علي ارض المحافظة، والتي تولي لها القيادة السياسية كل الاهتمام و خاصة في المجال الصحي .

التقي الدكتور أحمد ابوهاشم بمكتبه بديوان مديرية الصحة وبحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية و الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي مع جميع مقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة بالمنشأت ومستشفيات القطاع الصحي و الأمانة العامة للمراكز المتخصصة و المستشفيات الجامعية كانت او خاصة وذلك لمناقشة القضاء على قوائم الإنتظار بالمحافظة. داعياً الجميع للتكاتف والتعاون للقضاء علي قوائم الإنتظار.

و استمع وكيل وزارة الصحة للحضور و عرض المعوقات والتحديات التي تواجههم ومناقشة الحلوا السريعة والجذرية لتلك المعوقات.

لافتاً الي أنه مديرية الشئون الصحية بسوهاج تبذل قصاري جهدها لتذليل كل العقبات دائما.

مؤكداً أيضاً أن القيادة السياسية جعلت صحة المواطن وسلامته هي هدفها المنشود .

ومن جانبهم أشاد الحضور بمجهودات الدولة المصرية تجاه علاج ابنائها ، و انهم دائماً في خدمة المواطن والوطن .