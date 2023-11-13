ضبط المتهم بضرب والده المسن حتى الموت.. تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل متهم بقتل والده المسن بالضرب حتى الموت في الزيتون بسبب خلافات بينهما.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفى سياق أخر نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم).

وأضاف، بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها.

بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثمان المذكور داخل المحل.

بإجراءالتحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (سائقي توكتوك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.