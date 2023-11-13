جمهورية الكونغو الديمقراطية.. معهد علمي يبلغ عن نشاط بركاني مكثف

وقال مرصد بركان غوما الكونغولي ، وهو المعهد العلمي المسؤول عن مراقبة براكين نيراجونجو ونياموراجيرا، إن هناك نشاطا مكثفا لبحيرة الحمم البركانية في فوهة البركان المركزية منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه أشار إلى أن الوضع ليس حرجا.

وأضاف غوما، أن النشاط يتركز في فوهة البركان على عمق حوالي عشرين مترا، وفقا للبيان.

براكين نيراجونجو ونياموراجيرا

نياموراجيرا هو بركان يقع في الطرف الغربي من مقاطعة فيرونغا البركانية ، في شمال كيفو، كان آخر ثوران كبير له في عام 2011 - أكبر ثوران له منذ 100 عام.

بالنظر إلى هذه الملاحظات ، قال GVO إن مستوى التأهب لا يزال أصفر ، وتحقيقا لهذه الغاية ، يطلب من السكان التزام الهدوء واليقظة.

ولا توجد حاليا أي تهديدات لمدينة غوما، حيث يعيش حوالي 670,000 شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن هذا يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من النزاعات المسلحة المستمرة بين جماعة M23 المسلحة والقوات الحكومية الكونغولية التي اشتدت منذ أوائل أكتوبر، ولا سيما شمال غوما، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.

وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن 6.9 مليون نازح في جميع أنحاء البلاد هو أعلى رقم مسجل حتى الآن.

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، خطر الانزلاق إلى العنف والأزمة الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية.

وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من أن الانتخابات التي تدار بشكل سيئ، إلى جانب أعمال العنف التي تستبعد العديد من المواطنين من التصويت، يمكن أن تعيق تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرار اقتصادي.

في حين أن الانتخابات الأخيرة في عام 2018 كانت بمثابة انتقال سلمي للسلطة مع تولي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي منصبه، فإن تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الذي نُشر في 30 أكتوبر/تشرين الأول، يشير إلى تدهور الأمن في أجزاء من البلاد وفشل طفرة المعادن في تحسين حياة الناس.

ومع ذلك، عزز تشيسكيدي موقفه من خلال إضافة شخصيات سياسية ذات ثقل إلى ائتلافه.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه إجراء انتخابات سلسة، بما في ذلك التوترات السياسية المتزايدة والتحديات اللوجستية وقضايا الشفافية مع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في شمال كيفو وانعدام الأمن في أماكن أخرى يشكل مخاطر.

ومن بواعث القلق الأخرى تطبيق الأحكام العرفية في محافظتين شرقيتين، وقمع الاحتجاجات، واحتمال ارتكاب قوات الأمن لانتهاكات أثناء الحملة الانتخابية.

كما حذرت مجموعة الأزمات الدولية من وقوع اشتباكات بين أنصار الحزب، وزيادة الهجمات من قبل الجماعات المسلحة، والنزاعات العنيفة في مراكز الاقتراع.

إن المجتمع الدولي مدعو إلى تشجيع الحكومة والمعارضة على إيجاد حلول وسط بشأن القضايا الخلافية والوقوف على أهبة الاستعداد للتوسط في حالة الطعن في نتائج الانتخابات، وخاصة القوى الأفريقية ذات النفوذ في كينشاسا والجهات الفاعلة الغربية.