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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسالة إنفانتينو للأندية التي شاركت في دوري السوبر الإفريقي

إنفانتينو
إنفانتينو

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة لجميع الأندية التي شاركت في بطولة دوري السوبر الإفريقي، والذي نجح ماميلودي صن داونز في تحقيق اللقب، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

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ووجه إنفانتينو التهنئة لصن داونز على التتويج بلقب البطولة في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدما فاز بالنسخة الافتتاحية للبطولة.

رسالة إنفانتينو

جاء منشور جيان إنفانتينو عبر الصفحة الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أقدم التهنئة لفريق ماميلودي صن داونز، بعد الفوزز بالنسخة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة القدم AFL".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لفريق الوداد على البطولة المميزة التي قدمها، والمباراة النهائية الرائعة أمام هؤلاء المشجعين المتحمسين الذين ساعدوا في جعل هذه المنافسة مميزة".

وتابع إنفانتينو رسالته: "بالتأكيد بشكر جميع الفرق التي شاركت والمشجعين وكل من شارك في هذه البطولة، فلقد كانت مشاركتهم لا تقدر بثمن وأنتم جميعاً فائزون، لأن كرة القدم الأفريقية فازت اليوم".

وأتم إنفانتينو رسالته: "قمت بوضع بطولة الدوري الإفريقي 2023، لتكون معيارًا، ومن خلال رياضتنا الجميلة، سنستمر في تعزيز التنمية المستدامة وإمكانية الوصول والشمولية عبر هذه القارة العظيمة".

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