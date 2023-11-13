وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. غدًا

يستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، غداً الثلاثاء، سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمقر وزارة الخارجية.

وفي سياق منفصل قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مشاركته في القمة السعودية الإفريقية الأولى: “إن مصر والسعودية تربطهما علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل؛ كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في القضايا كافة على المُستويين الدولي والإقليمي”.