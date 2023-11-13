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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. غدًا

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

يستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، غداً الثلاثاء، سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمقر وزارة الخارجية.

وفي سياق منفصل قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مشاركته في القمة السعودية الإفريقية الأولى: “إن مصر والسعودية تربطهما علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل؛ كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في القضايا كافة على المُستويين الدولي والإقليمي”.

 

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