تواصل اللاعبة المصرية نور الشربيني تصدرها لتصنيف لاعبات الإسكواش خلال التصنيف التي أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين للعبة " PSA".

ونجحت نور الطيب في تحقيق بطولة كأس ماليزيا للإسكواش، بعد الفوز على الماليزية ريتشال أرنولد بنتيجة 3/0.

وتواصل نور الشربيني صدراتها للتصنيف العالمي للعبة الإسكواش، بينما جاءت نوران جوهر في الوصافة، على الرغم من الإٌصابة التي تعاني منها بالركبة، فيما جاءت هانيا الحمامي على تواجدها في المركز الثالث.

بينما أتت النيوزيلندية جولي كينج رابع الترتيب، والأمريكية ذات الأصول المصرية، أماندا صبحي فوقعت في المركز الخامس، فيما جاءت البطلة نور الطيب في المركز السادس.

نور الشربيني تواصل صدراتها للتصنيف العالمي لمحترفات الإسكواش

وحلت البلجيكية نيلي جيليس في المركز السابع، وجاءت الإنجليزية جورجينا كيندي في المركز الثامن، وحافظت الأمريكية أوليفيا فيشر على وجودها في المركز التاسع، وأخيرا كانت البلجيكية تيني جيليس في المركز العاشر.

بينما شهد باقي التصنف تواجد لاعبات مصريات أخريات، حيث جاءت روان العربي في المركز الرابع عشر، قبل ندى عباس، والتي احتلت المركز الـ 17، فيما ارتقت أمينة عرفي لتحل في المركز الـ 18.