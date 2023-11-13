نجم الهلال السعودي يوافق على الانتقال لنيوكاسل

أبدى النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب نادي الهلال السعودي، موافقته على الانتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشف الصحفي البريطاني " بن جاكوبس " عن أن روبن نيفيز منفتح على الانتقال لسبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد.

نيوكاسل يونايتد

ويبحث نيوكاسل يونايتد عن تدعيم صفوفه للبقاء في المنافسة على مختلف الجبهات خاصة في دوري أبطال أوروبا ولكن يبقى الوضع قائما حتى تصويت الدوري الإنجليزي في 21 نوفمبر فيما يتعلق بمعاملات الأطراف المرتبطة ببعضهما مثل ملاك الناديين .

ويدرس الهلال السعودي تعويض روبن نيفيز بالتعاقد مع البرازيلي كاسميرو نجم مانشستر يونايتد في عام 2024 وهو أيضاً أحد الأندية التي تفكر في جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند السابق .

يحتل الهلال السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويأتي النصر في المركز الثاني .