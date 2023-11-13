أستاذ العلوم السياسية: الإقليم لن يهدأ إلا بحل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن السبب الرئيسي في حالة التوتر المستمرة التي يشهدها الإقليم ناتجة عن عدم حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه ولابد من الوصول إلى حل فيما يخص القضية الفلسطينية، موضحًا أن الإقليم لن يهدأ أو يستقر إلا من خلال حل هذه القضية.

تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح “فهمي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية، يقوم على طرح الرؤية المصرية الشاملة القائمة على فكرة حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مشددًا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن تستمع إلى صوت العقل، وتصعد الأمور بصورة كبيرة، لكي تجعل المنطقة تعاني من الأزمات.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح خلال القمة العربية الأخيرة، بأن تمدد الصراع في الإقليم من شأنه أن يتوسع إلى نطاقات أخرى، مستطردًا أن القمة العربية أعطت رسالة مهمة بداية من وقف إطلاق النار مرورًا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وصولًا إلى ضرورة الالتزام بالمقررات الدولية والشرعية الدولية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قصف مواقع لحزب الله في لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، القذائف تجاه مواقع عدة في جنوب لبنان.

اضطر ما يقرب من 50 ألف من سكان جنوب لبنان إلى ترك منازلهم ويعيشون في حرب يومية للبحث عن مأوى بديل، خوفًا من الحرب المحتملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واستهداف منازلهم أو وقوع تدمير على غرار ما يحدث الآن في قطاع غزة.

غادر الآلاف من سكان الجنوب منازلهم وهناك قرى أصبحت فارغة بالكامل من أهلها، إذ توجه أهلها إلى الشمال بحثًا عن مأوى عند الأقارب، بينما احتمى آخرون بالمدارس، في ظل ارتفاع التصعيد بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.