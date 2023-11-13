رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بجرجا والبلينا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه البلينا السطحية المرشحة بمركز البلينا ومحطة مياه العوامر قبلى الارتوازى بمركز جرجا ومحطة معالجة صرف صحى جرجا ومحطة رفع صرف صحى المنطقة الصناعية ومحطة رفع صرف صحى المحاسنة بمركز جرجا .

وذلك للاطمئنان على الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى