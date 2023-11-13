أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات المونديال

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ياتي ذلك بعد المفاوضات التي استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر من أجل الحصول على حقوق بث هذه المباريات من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها. كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ويأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى

موعد إنطلاق تصفيات كأس العالم

وتنطلق مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في إستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا وستقوم قنوات اون تايم بنقل المباريات حسب ما حصلت عليه من حقوق من الاتحاد الدولي "الفيفا".