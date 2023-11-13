الزمالك يرفض الاستعجال في ملف المدير الفني الجديد

يرفض مسؤولو نادي الزمالك، الاستعجال في ملف المدير الفنى الجديد للأبيض، فيما ينوى تأني في الإختيار للوقوف على خطى ثابته لانتشال الأبيض من تلك المرحلة الصعبة.

ويستمر معتمد جمال فى مهام عمله حاليًا بمنصب المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لحين التعاقد مع مدرب جديد، في الانتقالات الشتوية القادمة يناير المقبل.

ونفت ادارة الابيض ان معتمد جمال لن يتم استبداله بمدرب مصري اخر، وسيستمر في مهام عمله مدربا للفريق لحين تسليم المهمة الى المدرب الأجنبي الجديد.

مران الزمالك

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.