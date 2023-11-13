إيقاف سياسة التقشف وتسوية الخلافات بين أعضاء مجلس الادارة بني سويف الرياضي

قرر مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى برئاسة اللواء سامي توفيق وبحضور احمد عبدالله خلف والمحاسب مصطفى شعبان والكابتن لطفى ابوزيد ود هبة عبد العظيم و إبراهيم الشيمي واحمد حمدى اعطاء فرصة أخرى لشركة الامن في اختيار افراد الامن مع وجود لجنة مشرفه على ذلك من مجلس الادارة مع التزام الشركة بالشروط المبرمة في الكراسة والعقد.

وايضا طرح التراس الخلفي في كراسة شروط صيانة ونجيل صناعي وبوفية للمشروبات لخدمة العائلات فقط وقام بعمل المقايسه احد اعضاء الجمعيه العمومية.

كما قرر المجلس تحديد موعد للاجتماع مع الشركة المنفذة للبوابات مع مجلس الادارة لاستعجال تنفيذها.

و تعليق الاشراف على جميع اللجان من قبل اعضاء مجلس الادارة (الرياضي والاجتماعي والثقافي والصحة والمرأة والامن ) حتى اشعار اخر ويكون المسؤول المدير التنفيذي.

كما أعلن مجلس الادارة تسويه اي خلافات تمت بين اعضاء مجلس الادارة ورفع مذكرة بذلك للجنة الاولمبية.

استعجال تنفيذ قرارات الجلسة السابقة بشكل عاجل منها مع تنفيذ حفلة المتميزين رياضياً بالنشاط الرياضي سرعة الانتهاء من طرح الترابيزات والكراسي وكراسة الدعاية والاعلان، وسرعة تنفيذ وتجهيز قاعة عباس صفي الدين وعمل لائحة للايجار لها لتصبح احد موارد النادي .

وتضمن الاجتماع تجهيز قاعة الحضانة كقاعة شتوية اعضاء الجمعية العمومية.

كما سجل الاعضاء اعتراضهم على الدورة المستندية لمستندات الصرف الخاصة بجميع الملفات عند كتابة الشيكات حيث ان التوقيع الأول بعد المراجعة من الحسابات القائم بأعمال امين الصندوق وليس رئيس المجلس وايقاف سياسة التقشف التي تؤثر على جودة واداء تنفيذ القرارات.

تشكيل لجنة لعمل جرد للترابيزات والكراسي لجميع مناطق النادي، و مخاطبة كلاً من وزارة الشباب والرياضة لمعرفة اخر المستجدات بخصوص ملعب كرة القدم .

فيما طالب المجلس المدير التنفيذي النادي بتقديم ما يفيد بالخطوات التي تم اتخاذها في ملف ارض الشرق حيث ان مجلس الاداره لم يعلم حتي تاريخه بما تم من خطوات

شدد المجلس على تنظيم الدعاية الانتخابية المرشحين بدون التسبب في ضرر لاي حديقة وتحديد اماكن مخصصة لذلك.

وصيانة جميع الحمامات والحدائق .بالإضافة الى طرح جميع المحلات المنتهي عقوده بشكل عاجل للايجار.