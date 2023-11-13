الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصير واحد يعيشه الصحفيين في غزة ولبنان.. قتل واستهداف

درع الصحافة
درع الصحافة

مصير واحد يعيشه الصحفيين في قطاع غزة وجنوب لبنان، وهو الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم والقصف المباشر لأماكن تمركز الصحفيين، وكل ثانية تمر علينا يرتفع عدد الصحفيين الضحايا في حرب غزة.

 قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة

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ونشرت فضائية "الحدث العربية"، مقطع فيديو اليوم يوثق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المباشر للصحفيين المتمركزين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتغطية الأحداث ونقل العمليات العسكرية وعملية القصف المتبادلة بين حزب الله اللبناني من جهة وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

 

وأظهر الفيديو، صوت مراسلة "الحدث"،  والذي أكدت على أن صاروخ الاحتلال الإسرائيلي سقط بالقرب منها، ووثقت الكاميرات استهداف صاروخ للمنطقة التي يتواجد بها الصحفيين في الجنوب اللبناني.

 

ولم يكن هذا هو الاستهداف الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في لبنان، إذ أنه وفي الأيام الأولى من الحرب قُتل صحفي واحد على الأقل وأصيب ستة آخرون الجمعة أثناء تغطيتهم للحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحزب الله في جنوب لبنان.

 

واستشهد مصور قناة “القاهرة الإخبارية” أثناء تغطية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حسبما أعلن الإعلامي أحمد الطاهري.

والذي أوضح أنه تم فقد البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الصحفيين في غزة بحزام ناري أثناء تغطية العدوان على القطاع، في استمرار لمسلسل استهداف الصحفيين. 

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