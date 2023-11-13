أرقام تدريبية مخيبة لـ واين روني مع برمنجهام في الشامبيونشيب

يقدم برمنجهام الإنجليزي مستويات مخيبة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب واين روني حيث تراجع الفريق إلى مستوى متأخر في جدول ترتيب مسابقة الشامبيونشيب.

واين روني منذ توليه تدريب برمنجهام لم يحقق أي انتصار في 5 مباريات مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد.

الشامبيونشيب

وتراجع برمنجهام من المركز الخامس إلى المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الشامبيونشيب بالموسم الحالي برصيد 19 نقطة.

ويستأنف برمنجهام مبارياته بعد فترة التوقف الدولي الحالية بمواجهة شيفيلد وينزداي يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الشامبيونشيب برصيد 39 نقطة بالتساوي إيبسويتس تاون ويأتي ليدز يونايتد في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.