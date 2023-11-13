تصاميم ألوان الباستيل تغزو شتاء 2024

اصبحت الأزياء المصممة من ألوان الباستيل المسيطرة على موسمي خريف وشتاء 2024، فيمكنك تنسيقها مع باقي أزيائك في خزانتك.

وجاءت دور الأزياء العالمية لتعلن عن أحدث صيحات موضة خريف وشتاء 2023-2024 على موديلات مختلفة من الأزياء بلون الباستيل الناعمة.

فستان ماكسي من الباستيل

خطف تصميم فستان الماكسي والأكمام طويلة المصمم من قماش الحرير بلون الباستيل، المنفذ من طبقات قصيرة وكثيقة من الكشاكش المصممة من التول الزهري الباستيل، ليتوج إطلالة رومانسية حالمة للمناسبات ويمكن تنسيق صندل ميتاليكي وتسريحة شينيون مع أقراط كبيرة.

تنورة المنفوخة لصاحبات الذوق المتمرد

ومزج دار لويفي الأسباني بين نعومة الأنوثة وتمرد الأنثي وذل خلال تقديمه تصميم جديد من الجيب المنفوخة باللون الأخضر بالباستيل مع بلوزة قصيرة بلون الوردي الباستيل وانتعلت العارضة الحذاء المريح الأخضر المصنوع من الجلد المخملي.

الفستان الفرو للمرأة الهادئة

أطلقت دار ساكاي أزياء ممزوجة بنعومة دفء الشتاء وظهر ذلك في تصميم فستان جلد مع ستره الفرو المزينة بحزام عريض عند الخصر باللون المشمشي الباهت وانتعلت العارضة الجزمة المطاطية البنية العالية.

إيلي صعب يبدع في تصاميم بدل نسائية من الباستيل

حرص مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب نموذج راقي من البدل النسائية ليقدم تصاميم كلاسيكية بلون الباستيل الأزرق، ليخطف الأضواء نحو تصميم بدلة صممت من قماش الكريب الأزرق المزدان بحواف سوداء، ويتسم بقصة مستقيمة وضيقة. وحملت العارضة الكلاتش المستطيل الأسود، وأحاطت عنقها بورود باستيل زهرية.

شانيل تتفنن في تصميم أزياء الباستيل الزهري

وتفننت دار شانيل بلون الباستيل الزهري فنسقت الكارديغان المنفذ من قماش التويد الزهري مع تنورة من المخمل الباستيل المرقط بالفوشيا، وانتعلت العارضة الجزمة اللامعة.