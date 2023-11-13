في استجابة سريعة.. تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات من الأولى بالرعاية بالفيوم

في استجابة سريعة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمطلب إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية، بشأن المساعدة في تأثيث منزلها بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، تم تسليم السيدة غسالة كهربائية وبوتجاز، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

توفير المساعدات..

كان محافظ الفيوم قد عقد ـ اليوم ـ اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وخلال اللقاء طرحت إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية مشكلتها، المتعلقة بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتأثيث منزلها، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بتوفير المساعدات اللازمة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الدكتور رجب جمعة، التي قامت بتوفير غسالة كهربائية وبوتجاز للسيدة.

أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير الدعم اللازم، وتيسير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، لتلك الجمعيات وهذه المؤسسات والمنظمات.

كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قد عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و خالد أحمد رمضان مدير التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظىة.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه مسئولي التضامن الاجتماعي بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه بتوفير جهاز عروسة لفتاة يتيمة الأب وغير قادرة على مصروفات الزواج، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، وكذا توفير مكواة بخار لإحدى السيدات لديها طفلين من ذوي الاحتياجات، لمساعدتها على نفقات المعيشة.