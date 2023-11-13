IATF 2023 يهنئ كانايو أواني بعضوية اللجنة التنفيذية لـ FCI

انتخبت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة البينية الأفريقية (IATB) في Afreximbank، بالإجماع لعضوية اللجنة التنفيذية (EXCOM) لـ FCI، الهيئة التمثيلية العالمية للتخصيم وتمويل الفواتير والإقراض على أساس الأصول، خلال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لـ FCI في مراكش، بالمغرب.

هنأ المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، كانايو أواني، والتي بدون شغفها وطاقتها لن يكون IATF ممكنًا.

ستكون أواني، وهي مدافعة قوية عن التجارة الأفريقية، ممثلة للأعضاء المنتسبين لـ FCI، مما يزيد من حضور أفريقيا على الساحة العالمية، إلى جانب دعاء حافظ من شركة Egypt Factors.

تمثل هذه المناسبة الثانية التي يتم فيها التصويت لاثنين من المندوبين الأفارقة في اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الاستثمار، مما يعزز مكانة القارة في هيئة التخصيم الرائدة في العالم.

قالت أواني: "يشرفني أن أساهم في استراتيجية FCI، وأن أكون بمثابة مورد قيم لأعضاء FCI الذين يدخلون السوق الأفريقية، وتوفير الثقة التي تتطلبها العوامل الأفريقية الناشئة في المراحل المبكرة من التخصيم".

أضاف المعرض الأفريقي للتجارة البينية: “تهانينا لأواني على هذا التكريم الذي تستحقه وشكرًا حارًا منا جميعًا في IATF على التزامك الذي لا مثيل له والذي لا يكل تجاه القضية”.