ضبط 267 قضية مواد مخدرة في 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (267) قضية مواد مخدرة بإجمالى (306) متهمين.

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ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (123,660 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (45,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,053 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,395 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودووزنت (1,250 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (765 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (460 جراما).

كمية من مخدر بودرة الحشيش وزنت (1 كيلو جرام).

عدد (4617) قرصا مخدرا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.