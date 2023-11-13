المتحدة للخدمات الإعلامية: دعم فلسطين مشاركة واجبة وليس معونة (شاهد)

شدد أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن هناك مشاركة قوية تحدث من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل إعلامييها ومذيعيها الذي يقول كلمة حق وحرية لصالح الفلسطينيين.

وطالب "سلمان" خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة حياة كريمة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من امام معبر رفح، اليوم الإثنين، حضور المؤتمر الصحفي بقراءة الفاتحة على شهداء قطاع غزة.

وأشار إلى أن صوت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصل، وأصبحت القنوات الدولية تأخذ أخبار من قنواتها تقول الحق الذي قالته فضائيات الشركة المتحدة، معتبرًا أن الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني مؤسسات تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بينهما.

وواصل "سلمان" "أننا سوف نظل شعبًا واحدًا وعونًا، ونقف بجانب بعضنا البعض، هذه ليست معونة ولكنها مشاركة واجبة على الشعب المصري، فالقضية الفلسطينية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها".