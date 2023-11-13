مذيع القاهرة الإخبارية يبكي أثناء نعيه أحد أفراد طاقم القناة بقطاع غزة (شاهد)

سيطرت حالة من الحزن الشديد على محمد عبيد، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، أثناء نعيه لأحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية الذي استشهد بقطاع غزة، وأجهش بالبكاء.

وأعلن الإعلامي أحمد الطاهري، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية أثناء تغطية القصف الصهيوني على قطاع غزة.

وقال الطاهري خلال صفحته على “فيس بوك”: “أول امبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا، علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة:

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الصحفيين في غزة بحزام ناري أثناء تغطية العدوان على القطاع، في استمرار لمسلسل استهداف الصحفيين.

ونشر أحد الصحفيين من غزة للحظة استهدافه وزملاءه بحزام ناري أثناء القصف الإسرائيلي شمال القطاع وعلق: "خرجنا من الموت بعد 6 صواريخ كانت كالمطر فوقنا".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.