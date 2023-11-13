تحرير 179محضرا تموينيا بأسواق المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين بالمنيا ، حررت 179مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية .

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ، وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 179مخالفة تموينية منها، 135مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع في حصة الدقيق المدعم)، و43 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية- تجار تموينيين – سلع مجهولة المصدر-ذبح خارج المجازر)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.