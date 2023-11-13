الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين الياباني، مدعوما بتراجع التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إن الحكومة ستواصل مراقبة سوق العملات والاستجابة لها بالشكل المناسب. ولم يكن لهذه التصريحات تأثير يذكر على الين، الذي انخفض 14 بالمائة تقريبا أمام الدولار هذا العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد قيام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتعديل وزاري.

ويترقب المتعاملون في أسواق العملات العالمية صدور أحدث بيانات التضخم الأميركية، الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كان من المحتمل خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع الدولار اليوم الإثنين إلى 151.88 ين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022. وصعد في أحدث التعاملات 0.15 بالمئة بعد زيادة 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر قفزة أسبوعية مقابل الين في ثلاثة أشهر.

وأشار صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى أن المعركة ضد التضخم ربما لم تنته بعد، مما أدى إلى تراجع الرهانات على أن أسعار الفائدة ستنخفض وبالتالي ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية خرى، عند حوالي 150.80 نقطة متمسكا بمعظم مكاسب الأسبوع الماضي.

ولم يكن للسوق رد فعل يذكر على الأنباء التي صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة وأفادت بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها للائتمان الأميركي من مستقرة إلى سلبية.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.0684 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2254 دولار.

وزادت العملة البريطانية 0.2 بالمئة إلى نحو 87.24 بنس مقابل اليورو بعد أنباء عن تعديل وزاري في الحكومة البريطانية.

وأعاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره السابق ديفيد كاميرون للحكومة وزيرا للخارجية وأقال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في التعديل الوزاري.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 32.84 للشراء، و33.00 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.55 جنيه للشراء، 37.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.06 جنيه للشراء، 34.23 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.25 جنيه للشراء، و22.37 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.81 جنيه للشراء، 2.83 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.24 للشراء، 20.37 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.