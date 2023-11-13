احصلي على موكا ساخن بالكراميل وتمتعي بمذاق لذيذ

موكا ساخن بالكراميل من المشروبات الشهية التي يعشقها الكثير، فيتم إضافة صوص الكراميل؛ للحصول على نكهة مميزة ولذيذة، ويعتقد البعض أن من الصعب تحضيره في المنزل رغم سهولته وتكلفته البسيطة مقارنًة بأسعاره في المقاهي، ولذلك نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

موكا ساخن بالكراميل

طريقة عمل موكا ساخن بالكراميل

المقادير

- حليب بودرة : نصف كوب

- كريمة : نصف كوب (بودرة)

- قهوة سريعة الذوبان : ربع كوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب (غير محلّاة)

- كراميل : 4 ملاعق كبيرة (سائل)

- شوكولاتة : حسب الرغبة (مبشورة / للتزيين)

- ماء : 2 كوب

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي الحليب مع الكاكاو، والقهوة سريعة الذوبان، والكريمة، حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ضعي الماء في قدر على النار حتى الغليان، ثم أضيفي خليط الحليب والكاكاو في الماء وحركي جيداً، واتركيه يغلي لحوالي دقيقة.

ضعي المزيج في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي قليلاً حتى تحصلي على رغوة خفيفة.

وزعي الكراميل السائل في أكواب التقديم، ثم صبي خليط الموكا في الأكواب.

زيني الموكا بالشوكولاتة المبشورة ( يمكنك استخدام نوع شوكولاتة داكنة حتى يتعادل نسبة السكر في المشروب)، ثم قدميه ساخناً.

فوائد الشوكولاتة

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تعرف الشوكولاتة بغناها بمركبات الفلافانول المضادة للأكسدة والالتهاب، حيث يساهم الفلافانول في تحسين تدفق الدم عبر الشرايين وخفض معدل ضغط الدم المرتفع.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول ومضادات الاكسدة وغيرها، المفيدة للجسم والبشرة والشعر.

تحسن المزاج

الشوكولاتة تعزز المزاج، فهي تقلل التوتر والقلق وهذه الحقيقة مدعومة من قبل الخبراء في جميع أنحاء العالم، حيث إن قضمة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة تفرز هرمون السعادة في الدماغ المعروف باسم الدوبامين، والذي يعمل كآلية مكافأة طبيعية للدماغ ويساعد في رفع الحالة المزاجية.

تمنع السرطان

تناول الشوكولاته يوميًا قد تمنع السرطان، وذلك لأن المكون الرئيسي للشوكولاتة، الكاكاو يحتوي على مركب يعرف باسم Pentameric Procyanidin أو Pentamer، والذي يقلل من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار.