مسابقات أدبية ضمن مبادرة "أطفالنا" بفرع ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وضمن احتفالات أعياد الطفولة.

خلال ذلك أطلقت مكتبة الطفل والشباب بطامية، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، أولى فعاليات الموسم الثالث لمسابقة الموهوبين الكبرى في مجالات الشعر والغناء، والإنشاد، من الموهوبين بالمدارس الابتدائية والاعدادية بمركز طامية، بحضور أعضاء لجنة التحكيم عواد الهنداوي رئيس قسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية، وفاتن شعبان مشرف نادي الموهوبين بالمكتبة، تستمر المسابقة لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يتم تكريم الموهوبين الفائزين في احتفالية عيد الطفولة بالمكتبة.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم قسم ثقافة الطفل أولى فعاليات مبادرة ''أطفالنا''، بمدرسة السلام الابتدائية، تضمنت ورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات ثقافية في المعلومات العامة، قدمتها نعمة رجب وتهاني أحمد أخصائي ثقافة الطفل.

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوما ثقافيا ترفيهيا، احتفالا بأعياد الطفولة، بحضور طلاب مدرسة المنشية الابتدائية، تم خلاله عقد مسابقات ثقافية، وترفيهية، وفوازير بين الأطفال نفذها انتصار فتحي وعبير ناجي أخصائي الطفل بالمكتبة، إلى جانب ورشة حكي حول قيمة الصداقة، قدمتها رضا محمد أمينة المكتبة.

عرض مسرح عرائس حول أهمية الغذاء الصحي بفرع ثقافة الفيوم

وقدمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم عرض مسرح عرائس حول أهمية الغذاء الصحي والاهتمام بصحة الجسم تنفيذ رضا محمد، واختتم اليوم بعرض مواهب الأطفال من إلقاء شعر وإنشاد ديني وغناء بإشراف هناء حسن مسئول مكتبة الطفل بالموقع.

وكانت مدرسة الأمل للصم والبكم بدمو قد شهدت احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، نظمها قسم ثقافة الطفل بالتعاون مع التمكين الثقافي بالفرع، وبمشاركة مترجم الإشارة محمد رمضان، تم خلالها عرض مسرح عرائس بعنوان '' كدة صح '' تأليف وأداء جيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل، يناقش العرض بعض السلوكيات الخاطئة عن طريق شخصية ''أراجوز''، وتصحيحها عن طريق شخصية ''ماما ستو''، ويهدف العرض إلي تنظيم الوقت، وتعلم الحرف اليدوية، كذلك تنمية مهاراتنا ومواهبنا، تلاها عرض عرائس ماريونت، إشراف نعمة رجب، إلي جانب اكتشاف للمواهب المختلفة، إشراف كل من جيهان عبد الله، نعمه رجب، سناء قناوي، أحمد مهنا، إلي جانب استمرار ورشة الأركت التي ينظمها قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وينفذها كلا من ميرا أمير مدربة الورشة، ونعمه رجب، بمشاركة مترجم الإشارة أحمد الجندي، وسط تجاوب كبير من الأطفال، بينما نفذت مها مصطفى أخصائي قسم الجمعيات الثقافية، ورشة أشغال فنية لعمل معلقة ديكور من الفوم، بمكتبة الفيوم العامة.