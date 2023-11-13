طب جنوب الوادي تُشارك بمؤتمر "المتوسط للجراحات الدقيقة"

شارك الدكتور جمال عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية وعميد كلية التمريض، والدكتور عمر الصغير بقسم المسالك بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، بفعاليات المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية.

في إطار حرص جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على المشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية والدولية ودعم وتشجيع البحث العلمى.

ونظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية واستمر المؤتمر على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 8-10 نوفمبر 2023 وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضر دولى ونخبة من أمهر الأساتذة في مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة، كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

حيث شارك الدكتور جمال عبدالحميد برئاسة جلسة تحت عنوان استخدام المناظير في استئصال الأورام بالمثانة وشارك الدكتور عمر بإجراء منظار حالب مرن بالمستشفى العسكرى بالإسكندرية لطفل أقل من ثلاث سنوات لاستخلاص الحصوات.

بمشاركة 50 متحدثًا من العديد من دول العالم وأثنى المشاركون في المؤتمر على قسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة جنوب الوادى.