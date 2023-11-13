تفاصيل إجتماع معتمد جمال مع الاعبين قبل انطلاق مران اليوم

عقد معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

شهدت الجلسة حديث سريع بين معتمد جمال واللاعبين حول برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، و شرح بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها بجانب علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال يتحدث عن مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية

في سياق متصل تحدث الكابتن معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، عن مباراة أبو سليم المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية، مؤكدًا أنها مواجهة صعبة وخصم قوي لا يستهان به.

صرح معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عبر قناة الزمالك: "سيكون هناك معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

وتابع: "سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية بالفريق، ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذى يعمل بكل جهد".

وأوضح قائلًا: "ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة، فأنا ابن نادي الزمالك، وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، ولن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".

وعن حديثه عن مباراة بيراميدز قال: "جميع اللاعبين بذلوا أقصد جهد فى المباراة بيراميدز، وأشكر الإدارة بسبب الثقة التى منحوها لي قبل لقاء مصيري مثل بيراميدز".