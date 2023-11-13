شبانة: نيدفيد وصلاح محسن يحددان مصير عمر كمال مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر، والذي يلقي صراع شرس من قطبي الكرة المصرية لضمه.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي قررت حسم ضم اللاعب خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة دون الإنتظار إلى نهاية الموسم تجنبا لدخول أندية أخرى في الصفقة أو إرتفاع طلبات اللاعب المادية كون الصفقة ستكون إنتقال حر.

وأضاف شبانة أن هناك اتجاه داخل الناديين بأن يكون ضم اللاعب من خلال صفقات تبادلية حيث تم طرح إسم كريم نيدفيد للعودة مرة أخرى لفيوتشر .. كما تم عرض اسم صلاح محسن كأحد المعروضين لإتمام الصفقة.

وأتم شبانة بأن تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر بالأمس والتي أكد فيها بترحيبه للصفقات التبادلية مع الأهلي تدل على أن صفقة عمر كمال في طريقها للإتمام.